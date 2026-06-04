Диана Шнайдер не смогла выйти в финал «Ролан Гаррос». Она проиграла квалифаеру и 114-й ракетке мира Майе Хвалинской со счетом 6:7(4), 4:6.

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Шнайдер выбыла в 1/2 финала «Ролан Гаррос» – она впервые с июля 2025-го проиграла сопернице, не входящей в топ-100.

Россиянка уступила сопернице из-за пределов топ-100 впервые с «Уимблдона»-2025, где она проиграла №118 мирового рейтинга Диан Парри. Теперь ее баланс на уровне тура с теннисистками не из топ-100 – 36:17.

Напомним, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Шнайдер выбила первую ракетку мира Арину Соболенко.