Выяснилось, сколько заработала Диана Шнайдер по итогам «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на «Ролан Гаррос» — 2026 с внушительными призовыми. По итогам турнира спортсменка заработала € 769 тыс., что по текущему курсу превышает 66 млн рублей.

Основную часть суммы — € 769 тыс. — Шнайдер получила за выступление в одиночном разряде, где дошла до полуфинала соревнований. Ещё € 19 тыс. россиянке принесло участие в парном турнире.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 Шнайдер уступила польке Майе Хвалиньске со счётом 6:7 (4:7), 4:6. Для россиянки это был лучший результат на турнире серии «Большого шлема» в нынешнем сезоне.

В финале турнира Хвалиньска встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой.