Шнайдер опубликовала пост после поражения от Хвалиньски в полуфинале «Ролан Гаррос»

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер опубликовала пост после поражения от 114-й ракетки мира польки Майи Хвалиньски в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

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«Какие невероятные две недели на «Ролан Гаррос» — я впервые в карьере вышла в полуфинал! Очень горжусь всей работой и самоотдачей, которые мы вложили в это вместе с моим тренером. Спасибо всем за поддержку и тёплые сообщения. Также поздравляю Майю Хвалинскую с потрясающим выступлением и сегодняшним матчем. Полностью заслуженная победа», — написала Шнайдер на личной странице в одной из социальных сетей.

В финале «Ролан Гаррос» соперницей Майи Хвалиньски станет восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева, которая в 1/2 финала одолела Марту Костюк (6:1, 6:3).