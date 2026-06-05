23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс провела первую тренировку на турнире WTA-500 в Лондоне (Великобритания).

Турнир WTA-500 в Лондоне, Великобритания, пройдёт с 8 по 14 июня. Серена Уильямс выступит в парном разряде соревнований.

Напомним, зимой 2026 года международное агентство по честности в теннисе обновило свой список восстановлений, где была указана Серена Уильямс, что вызвало резонанс у болельщиков. Спортсменка завершила свой шестимесячный повторный вход в пул антидопингового тестирования к середине февраля 2026 года.

44-летняя Уильямс завершила карьеру после Открытого чемпионата США — 2022. Тогда Серена в третьем круге проиграла австралийке Айле Томлянович.