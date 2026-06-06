Теннисистка Октябрева выиграла юниорский Roland Garros

Российская теннисистка Алиса Октябрева победила китаянку Сунь Синьжань в финале юниорского Открытого чемпионата Франции.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 17-летней Октябревой. Спортсменка впервые сыграла в финале юниорского турнира Большого шлема, в мировом рейтинге она занимает 309-е место.

Ранее портал Tenisovy Svet сообщал, что Октябрева текущим летом получит гражданство Чехии.

В финале взрослого одиночного разряда выступит россиянка Мирра Андреева. В решающем матче она встретится с Майей Хвалиньской из Польши. Андреева впервые сыграет в финале турнира Большого шлема. Финальный матч пройдет 6 июня и начнется не раньше 16:00 мск.

Открытый чемпионат Франции - второй из четырех турниров Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Юниорский женский одиночный разряд из россиянок ранее выигрывали Надежда Петрова (1998), Дарья Касаткина (2014), с прошлого года представляющая Австралию, и Алина Корнеева (2023).