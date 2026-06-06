Андреева впервые выиграла «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева обыграла Майю Хвалинску в финале «Ролан Гаррос» – 6:3, 6:2.

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Для Андреевой это первый титул на турнире «Большого шлема».

19-летняя россиянка выиграла шестой титул в карьере и третий в сезоне. Ранее в этом году она стала чемпионкой в Линце и Аделаиде. Она сравнялась с Ариной Соболенко по количеству титулов на уровне тура в нынешнем сезоне. Теперь баланс Андреевой в финалах – 6:2.

Кроме того, она одержала 36-ю победу в этом сезоне – это лучший показатель в туре. Также Андреева лидирует по числу выигранных матчей на грунте в 2026-м – 22 победы при 3 поражениях.

По итогам соревнований Андреева поднимается на шестую строчку в рейтинге.