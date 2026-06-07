Казахстанский теннисист обратился к Андреевой с необычной просьбой

Триумф Мирры Андреевой на парижском грунте вызвал волну поздравлений, среди которых особняком стоит послание Александра Бублика. Казахстанский теннисист, прочно закрепившийся в топ-10 мирового рейтинга (сейчас он занимает 10-ю строчку), не ограничился стандартными пожеланиями удачи и успехов. Об этом сообщает ТАСС.

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Так, Бублик напомнил, что когда-то именно он обучил Андрееву «искусству ругаться». Теперь же, по его словам, настала очередь юной чемпионки расплачиваться по долгам.

«Научи меня играть в теннис», — написал Бублик, добавив искреннее поздравление с дебютным титулом на турнире Большого шлема.

Сама победа Андреевой действительно стала историческим событием: в финале Roland Garros россиянка переиграла польскую теннисистку Майю Хвалиньскую.

Стоит подчеркнуть контекст: Андреева положила конец 12-летней засухе для российского женского тенниса на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Последний раз подобное достижение покорялось Марии Шараповой.

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