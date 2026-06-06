Стало известно, сколько получит Андреева за победу на Roland Garros

Мирра Андреева заработала рекордные для российского женского тенниса €2,8 млн ($3,2 млн) за победу на Roland Garros.

Прежде наибольшую сумму призовых за один турнир среди россиянок заработала Мария Шарапова - $2,25 млн после победы на Roland Garros в 2014 году, согласно данным сайта Bleacher Report. При этом абсолютный рекорд для российского тенниса принадлежал Даниилу Медведеву - $2,5 млн благодаря успеху на Открытом чемпионате США - 2021.

Андреева впервые выиграла «Ролан Гаррос»

Ранее ТАСС сообщал, что Андреева стала четвертой российской теннисисткой, которая выиграла турнир Большого шлема в одиночном разряде.