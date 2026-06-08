Александрова проиграла на старте турнира в Нидерландах

Россиянка Екатерина Александрова уступила 65-й ракетке мира венгерке Панне Удварди в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в нидерландском Хертогенбосе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу Удварди, выступающей на турнире без номера посева. Александрова была посеяна под 1-м номером. Во втором круге Удварди сыграет с победительницей матча между украинкой Дарьей Снигур и испанкой Паулой Бадосой.

Александровой 31 год, она занимает 17-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Спортсменка четырежды доходила до четвертого круга турниров Большого шлема. В 2021 году она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России.

Турнир в Нидерландах относится к категории WTA 250. Общий призовой фонд соревнований составляет $246 тыс. Александрова дважды выигрывала турнир (2022, 2023), также среди россиянок на соревновании побеждали Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2012) и Людмила Самсонова (2024).