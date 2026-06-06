Андреева произнесла речь на русском языке после победы на Roland Garros

Теннисистка Мирра Андреева произнесла часть речи во время церемонии награждения после победы на Roland Garros на русском языке, поблагодарив за поддержку тренера Кирилла Крюкова.

Триумф на Roland Garros стал для спортсменки первым на турнирах Большого шлема.

"Кирилл Александрович, я знаю, что вы тоже смотрите сейчас по телевизору, по телефону, - сказала Андреева. - Спасибо за вашу поддержку. И за то, что вы всегда помогаете мне и верите в меня".

Ранее ТАСС сообщал, что Андреева после победы на Roland Garros установила рекорд для российских теннисистов по количеству призовых за один турнир.