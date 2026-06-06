Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA после победы на "Ролан Гаррос"
Российская теннисистка Мирра Андреева возглавила чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA) после победы на Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос"). До турнира Андреева занимала пятую строчку, а лидировала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Чемпионская гонка WTA учитывает очки, набранные только в текущем сезоне, в отличие от основного рейтинга, который охватывает 52 недели. По ее итогам определяются участницы Итогового турнира года. Победа принесла Андреевой 2000 рейтинговых очков. В финальном матче Андреева обыграла Хвалиньскую и впервые в карьере выиграла турнир серии Большого шлема. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. "Газета" вела текстовую онлайн-трансляцию. Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); Она победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.