«Я это очень ценю». Андреева — о поддержке от Шараповой и Кузнецовой

Восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева рассказала, что надеялась на присутствие Марии Шараповой и Светланы Кузнецовой на финале Открытого чемпионата Франции по теннису, где она одержала победу на полькой Майей Хвалиньской со счётом 6:3, 6:2.

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— Помните победу Шараповой на «Ролан Гаррос»? Вас она вдохновляла? — Конечно, помню! Она потрясающе играла на грунте, выиграла два «Шлема». Знала, что она тоже была в Париже. Не знаю, смотрела ли она финал, надеялась, что смотрела. Думала – если она смотрит, будет здорово показать хороший теннис. Знаю, что и Света Кузнецова тоже здесь была, она мне голосовое отправила перед матчем, для позитивного настроя. Я это очень ценю. Надеюсь, они обе смотрели финал и им понравилось, — сказала Андреева на пресс-конференции «Ролан Гаррос».