Мария Шарапова обратилась к Мирре Андреевой

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поздравила соотечественницу Мирру Андрееву, которая выиграла свой первый турнир "Большого шлема". Соответствующее сообщение она выложила в сториз Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Горжусь тобой, Мирра... В восторге, но еще не удовлетворена. Признак настоящего чемпиона", - написала Шарапова (цитата по РИА Новости).

Напомним, в финале "Ролан Гаррос" Андреева встречалась с Майей Хвалиньской из Польши. Мирра одержала над ней верх в двух сетах - 6:3, 6:2.

Девятнадцатилетняя Андреева стала четвертой россиянкой, которой удалось победить на "Ролан Гаррос" вслед за Анастасией Мыскиной, Светланой Кузнецовой и Марией Шараповой.

Кстати, после победы Андреева упала на корт и закрыла лицо руками точно так же, как Шарапова отреагировала на свой первый титул Большого шлема, завоеванный на Уимблдоне в 2004 году.