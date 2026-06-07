Джокович на русском языке поздравил Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратился к россиянке Мирре Андреевой, выигравшей «Ролан Гаррос» — 2026.

Спортсмен выложил видео, где российская теннисистка поднимает кубок над головой.

«Молодец, Мирра! Желаю тебе еще много таких моментов», — написал Джокович.

Первую часть фразы серб написал на русском языке.

Ранее Андреева одолела польку Майю Хвалиньскую и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос». Финальный поединок женского открытого чемпионата Франции завершился в пользу 19-летней российской теннисистки в двух партиях со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час и 22 минуты.

Джокович выступал на «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде. Он вылетел в третьем круге, уступив 19-летнему бразильцу Жоау Фонсеке. 39-летний серб трижды в карьере побеждал на турнире.