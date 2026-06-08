Матч Сафиуллина и Мпетчи Перрикара в Штутгарте перенесли на 9 июня из-за дождя

Встречу первого круга турнира АТР-250 в Штутгарте (Германия) между 135-й ракеткой мира российским теннисистом Романом Сафиуллиным и французом Джованни Мпетчи Перрикаром (93-й номер рейтинга) перенесли на завтра, 9 июня, из-за дождя. Матч был остановлен при счёте 5:6, 7:6 (7:4), 4:1 в пользу российского теннисиста.

Победитель встречи сыграет во втором круге с бельгийским теннисистом Готье Онклином.

Стоит отметить, Сафиуллин попал в основную сетку турнира как лаки-лузер после того, как с соревнований снялся американский теннисист Томми Пол.

Турнир в Штутгарте проходит с 8 по 14 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.