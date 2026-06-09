Стал известен размер призовых Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026

Стал известен размер призовых Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026

Шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева получила $3,2 млн за победу на «Ролан Гаррос» — 2026. Об этом сообщает портал Tennis 365. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

19-летняя Андреева является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» с 2020 года и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступив только россиянке Марии Шараповой, выигравшей Уимблдон в 17 лет, и британке Эмме Радукану, которая одержала победу на US Open в возрасте 18 лет.

«Ролан Гаррос» прошёл с 18 мая по 7 июня в Париже на кортах комплекса Stade Roland Garros. Это был 125-й розыгрыш турнира в истории.