Теннисист Зверев назвал необычную причину победы в «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев назвал необычную причину победы в «Ролан Гаррос» 2026 года в мужском одиночном разряде. Его слова приводятся на странице американского журналиста Гилла Гросса в социальной сети X.

© Лента.ру

Спортсмен заявил, что ему помогли победить судороги.

«Как только я их почувствовал, я расслабился», — заявил Зверев.

7 июня Зверев впервые в карьере стал победителем «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. В решающем матче спортсмен одержал победу над итальянцем Флавио Коболли. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1.

В женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» — 2026 одержала победу россиянка Мирра Андреева. В финале она победила представительницу Польши Майю Хвалиньскую.