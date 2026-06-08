Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA

Россиянка Мирра Андреева поднялась на две позиции и занимает шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

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Ранее ТАСС сообщал, что Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Россиянка вышла в лидеры чемпионской гонки, по итогам которой восемь лучших спортсменок примут участие в Итоговом турнире WTA. В финале Андреева победила польку Майю Хвалиньскую, которая поднялась на 93 позиции и теперь занимает 21-е место рейтинга.

Лидерство в рейтинге сохранила белоруска Арина Соболенко, второе место продолжает занимать представительница Казахстана Елена Рыбакина, третье - полька Ига Свёнтек.

В первую сотню рейтинга из россиянок также вошли Диана Шнайдер (16-е место), Екатерина Александрова (17), Анна Калинская (20), Людмила Самсонова (35), Анастасия Захарова (85), Оксана Селехметьева (91) и Алина Корнеева (96).

Лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) остался итальянец Янник Синнер, вторую позицию сохранил испанец Карлос Алькарас. Третье место продолжает занимать представитель Германии Александр Зверев, ставший победителем Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде. Восьмую позицию занимает Даниил Медведев, сохраняющий звание первой ракетки России, в первую сотню рейтинга также вошли Андрей Рублев (13) и Карен Хачанов (15).