Андреева рассказала, почему не встретилась с Брэдом Питтом после финала "РГ"

Мирра Андреева поделилась эмоциями от победы на «Ролан Гаррос». В субботу 19-летняя россиянка взяла первый «Большой шлем» в карьере.

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«Очень приятно выиграть такой крупный титул, еще не до конца поняла, что случилось. В субботу был такой длинный день, столько всего происходило. И сегодня [в воскресенье] – тоже. Думаю, что скоро все ощущения до конца улягутся. Пока что [нужно] пару дней отдыха, не думать о теннисе вообще, наслаждаться временем с семьей. Но уже скоро будем возвращаться к тренировкам и готовиться к травяному сезону. Поддержка очень чувствовалась, я люблю, когда за меня болеют, выкрикивают мое имя».

Также она ответила, встретилась ли с Брэдом Питтом после финала. Американский актер был на ее матче с Майей Хвалинской.