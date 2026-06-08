Андреева рассказала, почему не встретилась с Брэдом Питтом после финала "РГ"

Мирра Андреева рассказала, почему не встретилась с Брэдом Питтом после финала «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева поделилась эмоциями от победы на «Ролан Гаррос». В субботу 19-летняя россиянка взяла первый «Большой шлем» в карьере.
«Очень приятно выиграть такой крупный титул, еще не до конца поняла, что случилось. В субботу был такой длинный день, столько всего происходило. И сегодня [в воскресенье] – тоже. Думаю, что скоро все ощущения до конца улягутся. Пока что [нужно] пару дней отдыха, не думать о теннисе вообще, наслаждаться временем с семьей. Но уже скоро будем возвращаться к тренировкам и готовиться к травяному сезону. Поддержка очень чувствовалась, я люблю, когда за меня болеют, выкрикивают мое имя».
Также она ответила, встретилась ли с Брэдом Питтом после финала. Американский актер был на ее матче с Майей Хвалинской.
«С Брэдом Питтом я, к сожалению, не встретилась. У меня не было времени, все было занято. И потом, как мне кажется, он уже уехал с кортов. Может быть, в следующий раз постараюсь его выловить, чтобы быстренько с ним сфотаться», – сказала Андреева в интервью «Вестям».
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