Теннисистка Уильямс заявила, что вернулась в спорт ради своих детей

Бывшая первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американка Серена Уильямс сообщила, что вернулась в теннис ради своих детей. Такое заявление она сделала на пресс-конференции, передает Yahoo Sports.

О том, что Уильямс возобновит карьеру, стало известно 1 июня. Она намерена поучаствовать в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лондоне, где сыграет в парном разряде.

В последний раз теннисистка выходила на корт в 2022 году. Американка не объявляла о завершении карьеры, однако была выведена из пула допинг-тестирования, в который вернулась в декабре прошлого года.

"Хочу, чтобы мои дети видели, как я играю. Олимпия уже немного старше, Адира еще очень маленькая. Но также иметь возможность сделать это в последний раз – это довольно круто и волнительно", – рассказала спортсменка.

Она также подчеркнула, что ей нужно больше тренироваться, чтобы выступать на соревнованиях в одиночку.

Ранее россиянка Мирра Андреева победила польскую теннисистку Майю Хвалиньскую в финале "Ролан Гаррос", который является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Матч прошел в Париже и завершился со счетом 6:3, 6:2. Андреева была посеяна под восьмым номером.