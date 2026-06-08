Федерер примет участие в специальном мероприятии в рамках US Open

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер примет участие в специальном мероприятии, которое пройдёт в рамках US Open – 2026: «Роджер Федерер: икона возвращается в Нью-Йорк». Оно состоится 25 августа.

Вместе с Федерером в событии также примут участие бывшие американские теннисисты Джон Макинрой, Андре Агасси и Энди Роддик.