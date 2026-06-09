Сафиуллин вылетел с турнира в Штутгарте

135-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение на турнире ATP-250 в Штутгарте от француза Джованни Мпетчи Перрикара (93-й номер рейтинга). Матч завершён со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и прерывалась из-за дождя.

Теперь французский теннисист сыграет во втором круге с бельгийским теннисистом Готье Онклином.

Стоит отметить, Сафиуллин попал в основную сетку турнира как лаки-лузер после того, как с соревнований снялся американский теннисист Томми Пол. Турнир в Штутгарте проходит с 8 по 14 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.