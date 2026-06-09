Немецкий политик поздравила Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель поздравила в своих соцсетях россиянку Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос».

«Поздравляем Мирру Андрееву. Россиянка, которой всего 19 лет, выиграла Открытый чемпионат Франции в субботу и, к сожалению, была лишена традиционного чествования. Спорт должен быть аполитичен», — написала Вайдель.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску и впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема». Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.