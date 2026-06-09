Полина Кудерметова с «баранкой» проиграла в первом круге «пятисотника» в Лондоне

121-я ракетка мира узбекистанская теннисистка Полина Кудерметова уступила сопернице из Чехии Мари Боузковой, занимающей в мировом рейтинге 28-е место, на старте «пятисотника» в Лондоне. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 0:6, 3:6.

По ходу матча Боузкова сделала один эйс, не допустила двойных ошибок и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Кудерметова подала навылет три раза, сделала шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного из двух заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге Боузкова сразится с победительницей матча между Микой Стойсавлевич и Донной Векич.