Серена Уильямс одержала первую победу после возвращения на корт

Экс-первая ракетка мира, 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" американка Серена Уильямс в паре с канадской теннисисткой Викторией Мбоко выиграла свой первый матч после возвращения на корт.

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В матче первого круга травяного турнира категории WTA 500 44-летняя Уильямс и 19-летняя Мбоко со счетом 7:6 (7:2), 6:2 за 1 час 30 минут одержали победу над посеянным под третьим номером дуэтом в составе американки Николь Меличар-Мартинес и новозеландки Эрин Рутлифф.

Серена Уильямс не делала официального заявления о завершении карьеры, однако ранее была выведена из пула допинг-тестирования. В декабре 2025 года она вернулась в пул, но сообщила, что не планирует возвращаться в тур. Последний раз на профессиональном корте американка появлялась на Открытом чемпионате США в 2022 году.

За свою карьеру Уильямс является обладательницей карьерного Большого шлема в одиночном разряде. На ее счету одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три - в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, она выиграла 14 титулов в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два - в миксте.