Андреева удивилась тому, как быстро прошла эйфория от победы на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что эйфория от первой в карьере победы на турнире «Большого шлема» прошла всего за несколько дней.

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19-летняя Андреева впервые в карьере выиграла одиночный титул на турнире «Большого шлема» 6 июня. В финальном матче «Ролан Гаррос» — 2026 россиянка нанесла поражение польской теннисистке Майе Хвалиньской со счётом 6:3, 6:2. За победу на грунтовом мейджоре она получит призовые в размере €2,8 млн.

«Единственное, чего я не ожидала, что эти эмоции так быстро уйдут. Сейчас я уже думаю: «Так, через два дня тренироваться опять…» И уже все как будто забудут, и я тоже забываю постепенно. Казалось, будто несколько дней точно продлится эта эйфория», — сказала Андреева.

Андреева является серебряным призёром Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. В её активе девять титулов под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), шесть из которых завоёваны в одиночном разряде. Также на счету спортсменки два выхода в полуфинал парных турниров «Большого шлема» — на Открытом чемпионате Австралии и «Ролан Гаррос» в 2025 году.