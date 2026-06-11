Мирра Андреева рассказала, чье поздравление после «РГ» ее удивило

Шестая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, поздравление от каких звёзд после «Ролан Гаррос» её порадовало и удивило больше всего.

«Когда мне пришло сообщение от этих двух людей, я подумала: «Вот это началась у меня жизнь публичная!» (смеётся) Мне написали Баста и Сергей Лазарев. От них я вообще не ожидала ничего услышать», — поделилась Мирра в интервью для «Чемпионата».

19-летняя Андреева является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» с 2020 года и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступив только россиянке Марии Шараповой, выигравшей Уимблдон в 17 лет, и британке Эмме Радукану, которая одержала победу на US Open в возрасте 18 лет.

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