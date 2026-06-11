Уимблдон объявил о рекордных призовых

Общий призовой фонд Уимблдона в 2026 году составит более 64,2 млн фунтов стерлингов (€74,4 млн), что является рекордом теннисного турнира. Об этом сообщил журналист Джеймс Грей на своей странице в соцсети X.

Победители одиночных разрядов получат по 3,6 млн фунтов стерлингов (€4,1 млн).

Прежний рекорд был установлен в 2025 году - 53,5 млн фунтов стерлингов (€62 млн). Он увеличился на 20% по сравнению с прошлым сезоном. При этом, как отмечает Грей, сумма призового фонда не соответствует тому, чего требовали ведущие теннисисты от организаторов турнира в 2025 году.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание пройдет на травяном покрытии с 29 июня по 12 июля в Лондоне. Его действующим победителем в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер, в женском - Ига Свёнтек из Польши.

Ранее ТАСС сообщал, что группа ведущих теннисистов, включая лидеров мирового рейтинга в обоих одиночных разрядах Синнера и белоруску Арину Собоелнко, выразила недовольство размером призовых на прошедшем Открытом чемпионате Франции. Позднее белорусская теннисистка заявила о готовности бойкотировать турниры из-за размера призовых. Рекордсмен по числу побед на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде серб Новак Джокович поддержал игроков, которые готовы бойкотировать соревнования ради увеличения размера призовых.