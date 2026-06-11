$71.9182.97

Обладатель Кубка Дэвиса Эванс завершит карьеру после Уимблдона

Матч ТВ

Победитель Кубка Дэвиса в составе сборной Великобритании Дэниел Эванс объявил о завершении профессиональной карьеры после Уимблдонского турнира 2026 года.

Обладатель Кубка Дэвиса завершит карьеру после Уимблдона
© Матч ТВ

Эвансу 36 лет, он выиграл два турнира ATP в одиночном разряде (в Мельбурне и Вашингтоне). В 2015 году он завоевал Кубок Дэвиса. Лучший результат теннисиста на турнирах Большого шлема — четвертый круг на Australian Open и Открытом чемпионате США, наивысшее место в мировом рейтинге — 21‑е.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
— После окончания Уимблдонского турнира в этом году я завершаю карьеру профессионального теннисиста. Представлять Великобританию как в Кубке Дэвиса, так и на Олимпийских играх — величайшая честь для меня, я буду помнить об этом до конца жизни. Я с нетерпением жду возможности закончить карьеру на высокой ноте и отдать все, что у меня есть, в последний раз. Спасибо за поддержку, — написал Эванс в социальных сетях.

Матчи основной сетки Уимблдона пройдут с 29 июня по 12 июля.

Матч ТВ: главные новости
Спортс: главные новости
Матч ТВ: главные новости
Спортс: главные новости