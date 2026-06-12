Теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Нидерландах
Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в нидерландском Хертогенбосе, обыграв в матче второго круга представителя принимающей турнир страны Тейса Бугарда.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (8:6).
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Второй игрок четвертьфинального матча определится в противостоянии между португальцем Нуну Боржешем и хорватом Марином Чиличем.
Медведев занимает 8-е место в рейтинге ATP.
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