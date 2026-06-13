Елена Рыбакина деактивировала свой аккаунт в социальной сети

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская спортсменка Елена Рыбакина деактивировала свой аккаунт в соцсетях.

В адрес Рыбакиной поступало множество гневных комментариев по поводу её вылета во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису – 2026. Тогда Елена проиграла украинке Юлии Стародубцевой (53-я строчка рейтинга) со счётом 6:3, 1:6, 6:7 (4:10). Также недовольства добавил и проигрыш Рыбакиной британке Кэти Бултер (60-й номер рейтинга) в четвертьфинале турнир WTA-500 в Лондоне (Великобритания).

Следующим для Рыбакиной турниром на травяных кортах будет WTA-500 в Берлине (Германия), который пройдёт с 15 по 21 июня.