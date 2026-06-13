Медведев вышел в полуфинал турнира в Нидерландах
Российский теннисист Даниил Медведев успешно продолжает свое выступление на турнире категории ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).
В четвертьфинале турнира Медведев встречался с опытным хорватом Марином Чиличем. Матч, который начался в четверг, дважды прерывался из-за непогоды. По итогам первого дня Медведев выиграл первый сет 6:2, во втором уступил 3:6.
В субботу игра была продолжена и завершилась уверенной победой Даниила в решающей парии - 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. За это время Медведев продемонстрировал отличную игру на подаче, выполнив четыре эйса, и реализовал пять из одиннадцати брейк-пойнтов.
Благодаря этой победе Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира, где его соперником станет поляк Камиль Майхшак, не имеющий номера посева.
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