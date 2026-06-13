Сорана Кырстя снялась с двух турниров в Германии из-за травмы

18-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя пропустит два «пятисотника» — в Берлине и Бад-Хомбурге — из-за травмы. Об этом она сообщила у себя на странице в соцсети.

«К сожалению, из-за небольшой травмы, полученной на этой неделе, я вынуждена сняться с турниров в Берлине и Гамбурге. С нетерпением ждала поездки в Германию, но моему телу нужно немного времени для перезагрузки. Увидимся снова на Уимблдоне», – написала Кырстя.

Турнир в Берлине начнётся 15 июня, в Бад-Хомбурге — 21 июня. На текущем «пятисотнике» в Лондоне Кырстя проиграла во втором круге 42-й ракетке мира британке Эмме Радукану (4:6, 2:6).