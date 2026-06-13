Медведев на втором турнире подряд проиграл сопернику не из топ-70
Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP 250 в Хертогенбоше. Россиянин уступил 76-й ракетке мира Камилю Майхржаку – 6:7(4), 1:6.
Это был второй матч россиянина за день – ранее он сыграл третий сет четвертьфинала с Марином Чиличем.
Россиянин на втором турнире подряд проиграл сопернику из-за пределов топ-70. На «Ролан Гаррос» он выбыл в первом круге, уступив №97 мирового рейтинга Адаму Уолтону.
30-летний Майхржак впервые вышел в финал на уровне тура, где поборется с Алексом де Минауром.
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Познер о ЧМ-2026: «Я люблю «Барсу», ее легкость и элегантность. Поэтому буду следить за Испанией. За Францию буду болеть, я наполовину француз все-таки»
Президент Бразилии обратился к команде перед ее стартом на ЧМ: «Играйте с душой, если упали – поднимайтесь, не тратьте время на жалобы. Есть возможность – бейте по воротам. Ради бога, бейте»
Хакими перед матчем с Бразилией: «В Африке сборную Марокко называют африканскими бразильцами. У нас тоже хватает топ-футболистов»