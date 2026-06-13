Медведев на втором турнире подряд проиграл сопернику не из топ-70

Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP 250 в Хертогенбоше. Россиянин уступил 76-й ракетке мира Камилю Майхржаку – 6:7(4), 1:6.

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Это был второй матч россиянина за день – ранее он сыграл третий сет четвертьфинала с Марином Чиличем.

Россиянин на втором турнире подряд проиграл сопернику из-за пределов топ-70. На «Ролан Гаррос» он выбыл в первом круге, уступив №97 мирового рейтинга Адаму Уолтону.

30-летний Майхржак впервые вышел в финал на уровне тура, где поборется с Алексом де Минауром.