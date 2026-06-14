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Анисимова снялась с турнира в Берлине

Sports.ru

Пятая ракетка мира Аманда Анисимова снялась с WTA 500 в Берлине, который стартует на следующей неделе.

Анисимова снялась с турнира в Берлине
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Таким образом, Коко Гауфф была посеяна под четвертым номером и переместилась на ее место. Она начнет выступление со второго круга.

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Диана Шнайдер стала девятой сеяной и заняла место Гауфф в сетке. В первом раунде она встретится с Николой Бартунковой (WC).

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