Анисимова снялась с турнира в Берлине
Пятая ракетка мира Аманда Анисимова снялась с WTA 500 в Берлине, который стартует на следующей неделе.
Таким образом, Коко Гауфф была посеяна под четвертым номером и переместилась на ее место. Она начнет выступление со второго круга.
Диана Шнайдер стала девятой сеяной и заняла место Гауфф в сетке. В первом раунде она встретится с Николой Бартунковой (WC).
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Адвокат перед матчем с Германией: «Кюрасао нечего терять, но мы можем многое приобрести. Иногда небольшая команда побеждает топ-клуб, здесь такая же ситуация»
Данни о ЧМ: «Я верю в победу Португалии. Роналду поможет сборной – это его последний шанс выиграть, он отдаст все силы за страну»
IShowSpeed показал Роналдо свой рельефный пресс. Легендарный футболист не поверил, что стример так накачался без препаратов