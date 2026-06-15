Теннисистка Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира в Берлине

Россиянка Людмила Самсонова уступила представительнице Бельгии Элизе Мертенс в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:0 в пользу бельгийки, не посеянной на данном турнире. Во втором круге Мертенс сыграет с представительницей Чехии Николой Бартуньковой, обыгравшей россиянку Диану Шнайдер.

Самсоновой 27 лет, она находится на 37-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В активе теннисистки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2025 году. В составе сборной России Самсонова в 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Мертенс 30 лет, она располагается на 24-й позиции мирового рейтинга в одиночном разряде. Бельгийка выиграла 10 титулов WTA в одиночных соревнованиях. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2018).

Турнир в Берлине проходит с 15 по 21 июня. Соревнования относятся к категории WTA 500 и проводятся на травяных кортах. Действующей победительницей является представительница Чехии Маркета Вондроушова. Из россиянок в 2021 году турнир выигрывала Самсонова.