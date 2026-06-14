484-я ракетка мира Монтгомери впервые выиграла титул WTA

484-я ракетка мира Робин Монтгомери стала чемпионкой WTA 250 в Хертогенбоше. Ее соперница Барбора Крейчикова снялась до начала финала из-за респираторной инфекции.

© Sports.ru

Таким образом, 21-летняя американка впервые выиграла титул уровня тура. Она стала самой низкорейтинговой чемпионкой турнира WTA с 2023-го, когда Элина Свитолина взяла титул в Страсбурге, занимая 508-ю строчку.

В живом рейтинге она поднялась на 193-ю позицию. В прошлом сезоне американка занимала 95-ю строчку, но пропустила год из-за травмы.