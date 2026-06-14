Анна Блинкова вышла в основную сетку турнира WTA-250 в Ноттингеме
105-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла в основную сетку предстоящего турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). В финале квалификации она обыграла соперницу из Венгрии Анну Бондарь, занимающую в мировом рейтинге 75-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:2.
По ходу матча Блинкова сделала пять эйсов, допустила семь двойных ошибок и сумела реализовать 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Бондарь подала навылет шесть раз, сделала три двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 14.
Турнир в Ноттингеме стартует в понедельник, 15 июня.
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Креспо о Месси и Марадоне: «Не надо их сравнивать – надо наслаждаться. Диего – это чистая страсть, Лео – стабильность и техническое совершенство. Месси уже не нужно ничего доказывать»