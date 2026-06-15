Мирра Андреева поднялась на пятое место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации поднялась с шестой на пятую строчку.

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Победительница "Ролан Гаррос-2026" Андреева на минувшей неделе не принимала участия в турнирах, приняв решение отдохнуть после выступления на грунтовых кортах Парижа.

Однако несмотря на это сумела подняться еще на одну строчку - с шестого на пятое место. Андреева опередила представительницу США Аманду Анисимову.

Лидирует в рейтинге по-прежнему Арина Соболенко из Беларуси. В топ-3 также входят Елена Рыбакина из Казахстана и Ига Свентек из Польши.

Диана Шнайдер сохранила 16-е место. Екатерина Александрова опустилась с 17-й на 19-ю строчку, а Анна Калинская осталась на 20-й позиции.