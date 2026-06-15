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Александрова прервала серию из пяти поражений – Потапова снялась после первого сета

Sports.ru

Анастасия Потапова не смогла доиграть матч первого круга в Берлине из-за недомогания.

Потапова не смогла доиграть матч первого круга в Берлине
© Sports.ru

26-я ракетка мира отказалась от продолжения встречи с Екатериной Александровой при счете 1:6. На прошлой неделе австрийка снялась по ходу второго сета матча с Зейнеп Сенмез в Хертогенбоше.

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Александрова прервала серию из пяти поражений и теперь сыграет с первой сеяной Ариной Соболенко.

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