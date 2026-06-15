Александрова прервала серию из пяти поражений – Потапова снялась после первого сета
Анастасия Потапова не смогла доиграть матч первого круга в Берлине из-за недомогания.
26-я ракетка мира отказалась от продолжения встречи с Екатериной Александровой при счете 1:6. На прошлой неделе австрийка снялась по ходу второго сета матча с Зейнеп Сенмез в Хертогенбоше.
Александрова прервала серию из пяти поражений и теперь сыграет с первой сеяной Ариной Соболенко.
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Эрлинг Холанд: «В каждой команде на ЧМ есть нечто особенное. На каждом турнире есть те, которым удается что-то невероятное – как победа Саудовской Аравии над Аргентиной»
Колумбийская журналистка расплакалась после того, как Роналду помахал ей
Лавесси о Месси: «У него есть стабильность и жажда успеха, чего нет у остальных. Вот почему люди говорят, что он лучший в истории»