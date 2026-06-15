Диана Шнайдер проиграла в первом круге турнира WTA-500 в Берлине

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла Николе Бартуньковой из Чехии в первом круге турнира категории 500 в Берлине со счётом 2:6, 7:6, 3:6.

Диана Шнайдер сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Никола Бартунькова подала шесть эйсов и допустила шесть двойных ошибок, реализовав 7 брейк-пойнтов из 15.

Напомним, на данный момент Шнайдер занимает 16-е место в рейтинге WTA, а Никола Бартунькова располагается на 62-й строчке рейтинга.

В следующем круге представительница Чехии Никола Бартунькова сразится с победителем матча Элисе Мертенс – Людмила Самсонова.