Сменившая гражданство теннисистка отказалась обниматься с россиянкой

Теннисистка Анастасия Потапова, сменившая гражданство с российского на австрийское, отказалась обниматься с бывшей соотечественницей Екатериной Александровой после стартового матча на турнире в Берлине (WTA-500). Об этом сообщает Sport24.

Александрова выиграла первый сет со счетом 6:1, после чего Потапова снялась с матча, отказавшись продолжать борьбу. Во время традиционного рукопожатия у сетки Александрова попыталась обнять соперницу, но Потапова уклонилась и указала жестом, что готова лишь пожать руку.

По некоторым данным, причиной такого поведения мог послужить вирус, из‑за которого Потапова не смогла завершить встречу.

В декабре прошлого года Потапова объявила, что с 2026 года будет выступать за Австрию. Она подчеркнула, что чувствует себя в стране как дома.