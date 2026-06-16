Сестры Уильямс сыграют в паре на «Уимблдоне»

Серена и Винус Уильямс сыграют пару на «Уимблдоне»
Серена и Винус Уильямс сыграют в паре на «Уимблдоне». Им дали wild card.
Винус 45 лет, Серене 44 года. В паре они выиграли шесть титулов «Уимблдона».
Серена последний раз выступала на «Уимблдоне» в 2022-м, Винус – в 2023-м. В паре последний раз на этом турнире они сыграли в 2016-м, когда взяли последний трофей.
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Ливраменто не сыграет за Англию на ЧМ-2026 из-за травмы. Чалоба из «Челси» может заменить защитника «Ньюкасла»
Мостовой о ЧМ-2026: «Хорошее впечатление от Испании – у соперника 11 человек оборонялись. Турция с 30 ударами проиграла. Бывают, встанут в обороне, раз выбегут, забьют и выиграют»
Александр Гришин: «Японцы должны пройти далеко при своей организации игры»