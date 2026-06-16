Сестры Уильямс сыграют в паре на «Уимблдоне»

Серена и Винус Уильямс сыграют в паре на «Уимблдоне». Им дали wild card.

Винус 45 лет, Серене 44 года. В паре они выиграли шесть титулов «Уимблдона».

Серена последний раз выступала на «Уимблдоне» в 2022-м, Винус – в 2023-м. В паре последний раз на этом турнире они сыграли в 2016-м, когда взяли последний трофей.