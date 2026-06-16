Бублик не смог выйти во второй круг турнира в Галле

Александр Бублик не смог выйти во второй круг турнира ATP-500 в Галле
11-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик проиграл в первом круге травяного турнира категории ATP-500 в Гаале (Германия) итальянцу Маттии Беллуччи (74-я строчка рейтинга) со счётом 6:7 (6:8), 1:6. Матч продлился 1 час 15 минут.
По ходу матча Александр Бублик сделал шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку, реализовал один брейк-поинт из двух, попадание первой подачи составило 69%. Маттия Беллуччи реализовал восемь эйсов, совершил три двойные ошибки, реализовал три брейк-поинта из трёх, попадание первой подачи — 70%.
Соперником Маттии Беллуччи во втором круге будет бельгиец Рафаэль Коллиньон (51-я строчка рейтинга).
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Мостовой о ЧМ-2026: «Хорошее впечатление от Испании – у соперника 11 человек оборонялись. Турция с 30 ударами проиграла. Бывают, встанут в обороне, раз выбегут, забьют и выиграют»
Александр Гришин: «Японцы должны пройти далеко при своей организации игры»