Бублик не смог выйти во второй круг турнира в Галле

11-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик проиграл в первом круге травяного турнира категории ATP-500 в Гаале (Германия) итальянцу Маттии Беллуччи (74-я строчка рейтинга) со счётом 6:7 (6:8), 1:6. Матч продлился 1 час 15 минут.

По ходу матча Александр Бублик сделал шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку, реализовал один брейк-поинт из двух, попадание первой подачи составило 69%. Маттия Беллуччи реализовал восемь эйсов, совершил три двойные ошибки, реализовал три брейк-поинта из трёх, попадание первой подачи — 70%.

Соперником Маттии Беллуччи во втором круге будет бельгиец Рафаэль Коллиньон (51-я строчка рейтинга).