Рублев проиграл в первом круге турнира в Галле

Андрей Рублёв проиграл Хуркачу в первом круге ATP-500 в Галле
13-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв не смог выйти во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), проиграв польскому теннисисту Хуберту Хуркачу (103-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6. Матч продлился 1 час 8 минут.
По ходу матча Андрей Рублёв сделал пять эйсов, допустил одиннадцать двойных ошибок, брейк-поинтов не было, попадание первой подачи составило 42%. Хуберт Хуркач реализовал одиннадцать эйсов, совершил одну двойную ошибку, реализовал три брейк-поинта из девяти, попадание первой подачи — 67%.
Во втором круге травяного турнира Хуберт Хуркач встретится с немцем Даниэлем Альтмайером, занимающим 81-ю строчку рейтинга.
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