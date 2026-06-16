Рублев проиграл в первом круге турнира в Галле

13-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв не смог выйти во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), проиграв польскому теннисисту Хуберту Хуркачу (103-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6. Матч продлился 1 час 8 минут.

По ходу матча Андрей Рублёв сделал пять эйсов, допустил одиннадцать двойных ошибок, брейк-поинтов не было, попадание первой подачи составило 42%. Хуберт Хуркач реализовал одиннадцать эйсов, совершил одну двойную ошибку, реализовал три брейк-поинта из девяти, попадание первой подачи — 67%.

Во втором круге травяного турнира Хуберт Хуркач встретится с немцем Даниэлем Альтмайером, занимающим 81-ю строчку рейтинга.