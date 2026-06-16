Калинская снялась по ходу матча с украинкой

20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла закончить матч первого круга «пятисотника» в Берлине, снявшись по ходу встречи с украинкой Элиной Свитолиной, занимающей в мировом рейтинге восьмое место. Спортсменки успели сыграть один сет, который выиграла Свитолина (6:1). Во второй партии счёт дошёл до 4:1 в пользу украинки, однако россиянка была вынуждена завершить матч досрочно.

Точная причина снятия Калинской неизвестна, однако теннисистка брала медицинский тайм-аут во время встречи.

На минувшем «Ролан Гаррос» — 2026 Калинская смогла дойти до четвертьфинальной стадии, где уступила польке Майе Хвалиньске (6:7 (3:7), 3:6).