Александр Зверев вышел во второй круг турнира АТР-500 в Галле
Третья ракета мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира категории АТР-500, в стартовом матче обыграв соперника из Чехии Вита Коприву, занимающего в мировом рейтинге 64-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:2.
По ходу матча Зверев подал навылет 16 раз, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать 3 брейк-пойнта из 14. Коприва сделал 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки, а также реаизовал один брейк-пойнт из двух заработанных.
В следующем круге Зверев сразится со своим соотечественником Янником Ханфанном (59-я ракетка мира).
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