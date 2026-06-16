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Алекс де Минор вышел во второй круг «пятисотника» в Лондоне

Чемпионат.com

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг турнира категории АТР-500 в Лондоне, обыграв в стартовом матче соперника из Канады Габриэля Диалло, занимающего в мировом рейтинге 84-е место. Встреча спортсменов продолжалась и завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:3.

Алекс де Минор вышел во второй круг «пятисотника» в Лондоне
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По ходу матча де Минор сделал два эйса, допустил аналогичное количество двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Диалло подал навылет четыре раза, сделал семь двойных ошибок и сумел реализовать оба заработанных брейк-пойнта.

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В следующем круге де Минор сразится с ещё одним канадцем – Денисом Шаповаловым.

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