Медведев обыграл Этчеверри в стартовом матче «пятисотника» в Галле
Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в первом круге «пятисотника» в Галле (Германия) обыграл представителя Аргентины Томаса-Мартина Этчеверри, занимающего в мировом рейтинге 30-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.
По ходу матча Этчеверри сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать один брейк-пойнт из восьми заработанных. Медведев подал навылет семь раз, сделал две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.
В следующем круге Медведев сразится с французским теннисистом Теренсом Атманом (53-я ракетка мира).
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