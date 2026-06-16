Бадоса уверенно вышла во второй круг турнира WTA-500 в Берлине после победы над Ламенс
142-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг «пятисотника» в Берлине, обыграв в стартовом матче нидерландку Сюзан Ламенс, занимающую в мировом рейтинге 134-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.
По ходу матча Ламенс подала навылет два раза, сделала пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. Бадоса сделала восемь эйсов, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 10 заработанных.
В следующем круге соперницей Бадосы станет американка Кори Гауфф (седьмое место в рейтинге WTA).
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