Бадоса уверенно вышла во второй круг турнира WTA-500 в Берлине после победы над Ламенс

142-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг «пятисотника» в Берлине, обыграв в стартовом матче нидерландку Сюзан Ламенс, занимающую в мировом рейтинге 134-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

По ходу матча Ламенс подала навылет два раза, сделала пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. Бадоса сделала восемь эйсов, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 10 заработанных.

В следующем круге соперницей Бадосы станет американка Кори Гауфф (седьмое место в рейтинге WTA).